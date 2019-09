Domani, mercoledì, l’ultimo saluto alla 30enne Maria Verlezza

SANTA MARIA A VICO – Saranno celebrati domani alle 11 i funerali di Maria Verlezza, la 31enne di Santa Maria a Vico, trovata dal fidanzato senza vita ai piedi del letto, dopo aver trascorso la notte insieme, come riporta il sito “ilfattoinrete”. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Maria SS Assunta.

Nonostante i soccorsi allertati dal ragazzo, per Maria non c’è stato niente da fare. Il decesso potrebbe essere avvenuto per un arresto cardiaco provocato da un malore. Il corpo è stato sottoposto ad autopsia.

Domani sarà la giornata in cui i concittadini della ragazza e i familiari si stringeranno attorno alla mamma Annamaria, al papà Franco e ai fratelli Felice, Mario e Nicola.