IL NOME E LE FOTO. DOMENICA DI SANGUE SULLE STRADE. Tragico scontro, muore coppia di fidanzati. LUTTO IN DUE COMUNITA’

CASERTA/ CASAGIOVE – Incidente mortale nell’Aretino poco dopo le 12.30 sulla Perugia-Bettolle, nel tratto tra Foiano della Chiana e Bettolle, in direzione di quest’ultima località. Un’automobile si è ribaltata e due persone sono state sbalzate fuori dall’abitacolo morendo sul colpo. Si tratta di Pasquale Vozza , 36 anni nipote del sindaco di Casagiove e della sua fidanzata 33enne di Caserta. Viaggiavano in direzione Caserta, ma per cause ancora in fase di accertamento l’uomo ha perso il controllo della vettura e nel tremendo impatto l’auto si è ribaltata sbalzando la coppia fuori dell’abitacolo. L’uomo è morto sul colpo mentre la donna, apparsa subito grave, è stata trasportata con l’elicottero Pegaso al policlinico Le Scotte di Siena dove è deceduta nel tardo pomeriggio. Sul luogo dell’incidente carabinieri, vigili del fuoco e 118 di Arezzo e Siena.