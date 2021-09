Domenica maxi mobilitazione dei comitati contro i roghi

PARETE – I comitati contro la Terra dei fuochi tornano in strada domenica 26 settembre con una grande mobilitazione che coinvolge i Comuni del Casertano e del Napoletano. I cortei partiranno da quattro città diverse, coinvolgendo realtà da entrambe le province, per ricongiungersi poi in un’unica località, Santa Maria a Cubito. Fra i promotori, ‘Comitato Kosmos’ e comitato cittadino ‘Parete basta roghi’. Una mobilitazione che arriva al culmine di un’estate che ha visto i cittadini della Terra dei fuochi essere sopraffatti quasi ogni giorno dall’odore acre dei roghi.