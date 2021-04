Donna aggredita per rapina. Arrestato 37enne

CASERTA – Una 70enne e’ stata aggredita da un uomo, che l’ha spintonata facendola cadere a terra e poi ha tentato di strapparle l’orologio che aveva al polso e la borsa. Il malvivente, un 37enne gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato rintracciato e arrestato dalla polizia. L’episodio e’ accaduto la notte scorsa intorno alle 2 a Firenze, nei pressi della stazione ferroviaria di Campo di Marte. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, e’ stata medicata in ospedale per alcune contusioni. Secondo quanto ricostruito, i due erano scesi insieme a Campo di Marte da un treno in arrivo da Roma. Poi l’uomo, originario del Casertano, l’avrebbe seguita fino a via Masaccio e l’avrebbe aggredita. Avrebbe rinunciato a commettere la rapina solo quando i residenti, svegliati dalle grida della vittima, si sono affacciati alle finestre. Il 37enne si e’ poi allontanato in taxi, ma e’ stato rintracciato dai poliziotti poco dopo alla stazione di Santa Maria Novella.