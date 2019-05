MADDALONI (red. cro.) – Una donna ha tentato il suicidio a Maddaloni. E’ successo questa mattina in un appartamento di via Padre Pio. Ad allertare i soccorsi i familiari della signora.

Sul posto sono giunte ben due ambulanze: su una via era un’unità rianimativa. La donna ha tentato di togliersi la vita tagliandosi i polsi.

E’ stata trasportata in ospedale e, pare, non in condizioni gravissime.