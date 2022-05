PORTICO DI CASERTA – Momenti di panico si sono consumati, pochi minuti fa, in via Pola a Portico di Caserta.

La donna che risiede all’interno dell’abitazione non dava notizie di sé. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per procedere all’apertura della porta. Presente anche un’ambulanza del 118.

La donna è stata trovata in stato confusionale. I sanitari dell’ambulanza hanno ritenuto di trasportarla all’ospedale per accertamenti.