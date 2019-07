Donna picchiata dal compagno, che le scaraventa addosso una sedia e il letto davanti ai due figli piccoli. ARRESTATO

AVERSA – Gli Agenti del Locale Commissariato della Polizia di Stato di Aversa, diretti dal Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Vincenzo Gallozzi, ieri notte del giorno 20 Luglio 2019 sono intervenuti in Aversa su richiesta di una donna di circa 35 anni, la quale aveva subito un aggressione da parte del proprio convivente Nicola Della Volpe, 31 anni. Quest’ultimo a seguito di un litigio avvenuto tra le mura domestiche, si scaraventava con ingiustificata violenza sulla donna, colpendola con una sedia presente in cucina, la donna dopo tale gesto si rifugiava in camera da letto dove l’uomo, con ferocia continuava i suoi gesti scaraventando indosso alla donna il letto matrimoniale e colpendola con calci e pugni.

La lite, tra i due, continuava anche per strada dove la donna era fuggita, il tutto sotto gli occhi dei due figli minori della coppia, rispettivamente di anni 1 e di anni 1 e 10 mesi.

Giunti sul posto gli Agenti del Commissariato, tempestivamente provvedevano attraverso l’intervento di personale del 118 a prestare le cure mediche e per i fatti accaduti traevano in arresto l’uomo resosi responsabile dei reati di lesioni personali gravi, minacce ed atti persecutori.