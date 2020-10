Dopo 8 mesi di emergenza COVID, finalmente aperto anche l’ospedale di TEANO

TEANO – Ci sono voluti otto mesi di emergenza sanitaria legata alla pandemia da coronavirus e oltre 28 mila contagi nella regione Campania, di cui 4.595 nella sola provincia di Caserta (LEGGI QUI LA TABELLA DEI COMUNI), affinché l’ospedale civile di Teano tornasse in funzione. Una scelta presa in clamoroso ritardo rispetto alla situazione sanitaria che coinvolge la nostra regione e sulla quale solo CasertaCe aveva scritto in maniera chiara già dalla fine del mese di marzo, in pieno lockdown (SE NON CI CREDETE, CLICCATE QUI). Una decisione che avrebbe fatto risparmiare i milioni di euro spesi per il covid center, ancora chiuso e inutilizzato, di Caserta, se solo il governatore della Campania De Luca non avesse optato in maniera folle per la costruzione di un ospedale-prefabbricato divenuto un monumento allo spreco di danaro pubblico.

Al termine di una riunione fiume terminata alle prime luci dell’alba odierna, mercoledì, è stata decretata l’apertura della struttura, che ospiterà i contagiati da coronavirus le cui condizioni provochino un trasferimento in ospedale. Al vertice hanno partecipato il sindaco di Teano Dino D’Andrea, i vertici dell’Asl e alcuni rappresentanti della Regione Campania

Nella struttura ospedaliera sono già arrivati 10 pazienti contagiati, di cui solo uno è residente a Teano mentre gli altri 9 provengono dalla provincia di Caserta.