SAN TAMMARO (red.cro.) – Inizia ad essere preoccupante la statistica riguardante il tratto stradale a pochi passi dal cimitero di San Tammaro. Dopo la terribile morte di Angela Maria Saggiomo (QUI LA STORIA), un altro incidente ha avuto luogo nella zona.

Un trentenne, ieri notte, è stato preso in pieno da un’auto in corsa, trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove si trova ricoverato in prognosi riservata.