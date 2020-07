Dopo le minacce di morte alla nostra Maria Assunta Cavallo, arriva la solidarietà del sindaco di MONDRAGONE Virgilio Pacifico

COMUNICATO STAMPA

Esprimo solidarietà, a nome mio e dell’amministrazione comunale, per la vile frase di cui è stata oggetto la nostra concittadina e giornalista Maria Assunta Cavallo di Casertace. Capiamo perfettamente la situazione, dato che quasi quotidianamente l’amministrazione comunale e molti dirigenti politici della città sono oggetto di forme anonime diffamatorie e di intimidazione, da parte soprattutto di contatti fake su Facebook. Condannando ogni forma di violenza, in questo caso immateriale, ci auguriamo che al più presto le autorità competenti possano far luce su chi si nasconde vigliaccamente dietro questi profili.