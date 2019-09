Dopo le piogge, colonia di topi invade via Verona. L’appello dei residenti al sindaco

SAN PRISCO (g.v.) – L’appello dei residenti al primo cittadino Domenico D’Angelo: ‘Fai subito la derattizzazione, S. Prisco è invasa da topi’. E’ da qualche giorno, dopo le prime piogge, che dai tombini invasi dall’immondizia perché non è mai stata fatta la giusta pulizia delle grate fognarie, sono proliferati dei grossi ratti.

In via Verona, infatti, oggi è stata avvistata una colonia di topi. Una bambina insieme alla mamma è stata colta da malore. Ieri alcuni di questi topi sono entrati in un appartamento al primo piano sempre di questa strada. Per non parlare delle zone limitrofe della città dove il verde pubblico è stato abbandonato a se stesso non si fa manutenzione da mesi.