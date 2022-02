SAN FELICE A CANCELLO – Ladri in azione in zona San Felice. Svaligiato un appartamento di via San Marco, dove all’anziana proprietaria sono stati portati via alcuni oggetti, approfittando della sua assenza. Alcuni residenti avevano notato un’auto di colore grigio giungere sul posto. Saccheggiata alcuni giorni fa anche una villetta di via Brecciale. Potrebbe trattarsi dello stesso gruppo di banditi. Indagini in corso.