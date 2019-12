IL VIDEO CHOC. Dorme con i suoi 2 bimbi la notte di Natale. Mamma assalita da 3 ladri, ma lei li mette in fuga

SUCCIVO – Anche nel giorno di Natale i ladri, che appartengono a quella microdelinquenza che però è quella che fa più paura alla gente, si sono mossi per cercare di far bottino all’interno di un parco privato in via XXIV Maggio a Succivo. A quanto pare hanno tentato, in almeno 3 appartamenti tutti ubicati al primo piano dello stabile, di entrare direttamente dai balconi e dalle finestre. E così è successo per quello di una donna la quale riposava sul divano insieme ai suoi due figli uno di 4 anni e un altro di 10 mesi. I movimenti dei ladri sono stati immortalati da una telecamere di sorveglianza come si vede dal video che postiamo, uno dei due tentare di forzare una tapparella della finestra. Evidentemente i rumori hanno destato la donna, questo secondo la ricostruzione contenuta in una pagina Facebook locale, la quale si sarebbe messa immediatamente a gridare mettendo in fuga i malviventi.