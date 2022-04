CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 35 anni, Marco C., è stato trovato senza vita all’interno del bagno della sua abitazione di via Magnasco, in zona Baia Verde.

A rinvenire il corpo, intorno all’una di questa notte, è stata la compagna.

Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.

I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone indagano sulla sua morte.