DRAMMA A MONDRAGONE. Anziano si toglie la vita mentre è da solo in casa

Oggi pomeriggio i funerali

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un gesto estremo compiuto forse per motivi familiari quello che ha portato E.N. , 69 anni, ieri mattina a togliersi la vita mentre era da solo in casa. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione ed un equipaggio del 118 che ne ha constatato la morte. Le autorità giudiziarie non hanno disposto nessun esame autoptico per la salma ed oggi pomeriggio alle 15.30, nella chiesa di San Nicola, amici e parenti hanno dato l’ultimo saluto al 69 enne, prima di essere tumulato nel cimitero comunale.