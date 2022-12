DRAMMA AD AVERSA. Ex vigile urbano investito e ucciso davanti al Parco Pozzi

Troppo gravi le ferite riportate

AVERSA – Ex vigile urbano investito, morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. E’ accaduto ieri sera in via Roma ad Aversa nei pressi del Parco Pozzi. L’uomo, Nicola D’Alterio, 85 anni di Teverola, è stato investito da una vettura in transito nella zona. Ad allertare i soccorsi sembrerebbe essere stato il conducente dell’auto fermatosi a prestare un primo soccorso. Trasportato al nosocomio cittadino l’uomo è deceduto poco dopo: troppo gravi le ferite riportate. Sul caso la polizia locale ha avviato un’indagine per chiarire l’accaduto