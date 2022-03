Dramma di Carnevale. Trovato morto in casa. Addio Antimo

VAIRANO PATENORA (Lidia e Christian de Angelis) Trovato senza vita in casa dopo giorni di irreperibilità. Antimo Maiorano un anziano del posto è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, probabile causa del decesso un malore che gli è stato fatale e visto che era da solo non ha fatto in tempo a chiedere aiuto ai soccorsi.

Da giorni familiari e conoscenti invano hanno tentato di mettersi in contatto con l’uomo, che non dava notizie di se. Per questo preoccupati i familiari hanno richiesto l’intervento dei soccorsi che giunti sul posto una volta entrati nell’abitazione hanno fatto la macabra scoperta, il corpo dell’anziano senza vita.

L’uomo, originario di Calvi Risorta ma residente a Vairano Patenora, è deceduto per cause naturali. Sul posto oltre i sanitari del 118 anche le forze dell’ordine, il magistrato di turno e il medico legale hanno disposto il trasferimento della salma a medicina legale dell’ospedale di Caserta per l’autopsia, l’uomo sembrerebbe essere deceduto da circa 10 giorni dal ritrovamento. Sotto shock le due comunità.