DRAMMA. Giovane pizzaiolo si toglie la vita

Disposta l’autopsia

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Giovane pizzaiolo si toglie la vita sotto shock diverse comunità. Ieri il 29enne Andrea Trocino, di Napoli, allievo prediletto del Maestro Pizzaiolo Errico Porzio, ha deciso di togliersi la vita. Il giovane pare da tempo soffrisse di depressione, ma ciò nonostante era un grandissimo pizzaiolo, tanto da essere il braccio destro del grande maestro, che ad Aversa possiede due pizzerie, di cui una inaugurata un mese fa in Piazza Municipio, evento al quale hanno preso parte migliaia di persone come si vede nel video. Porzio è sconvolto per tale dolorosa perdita e per non essere riuscito a capire prima cosa voleva fare il ragazzo. Andrea Trocino, faceva il pizzaiolo da quando aveva 15 anni lavorava con Errico Porzio. Con il maestro napoletano aveva un rapporto a dir poco ‘familiare‘, come padre e figlio. Disposta l’autopsia sul corpo ancora ignota la data dei funerali.