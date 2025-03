DRAMMA IN CANTIERE. Operaio cade dall’impalcatura: in codice rosso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – E’ stato trasportato in codice rosso l’operaio che oggi, intorno alle 13, è caduto da un’impalcatura di un cantiere situato in via Madonna dell’Olio, ad Aversa.

Classica dinamica, almeno per ora, dietro all’incidente. L’uomo sarebbe infatti caduto di schiena da diversi metri mentre stava lavorando.

Un’ambulanza ha trasferito l’uomo d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.