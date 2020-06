Dramma in città, 14enne muore nel sonno

Abbiamo tutti vissuto la nostra infanzia e adolescenza nel considerare la casa dei nonni la residenza dove trovare rifugio nelle prime settimane dopo la fine dell’anno scolastico. Così è stato anche per Giuseppe, 14 anni, che da una settimana si era trasferito da Suzzara (Mantova) dove viveva con la sua famiglia, dai nonni a Torre Annunziata. Giuseppe come tutti i suoi coetanei era solito dormire fino a tardi ma ieri quando il nonno ha provato a svegliarlo Giuseppe era morto. Indescrivibile la disperazione dei nonni. Il loro amato nipote era un ragazzo in perfetta forma fisica e pare non soffrisse di nessuna malattia. Sarà l’esame autoptico a fare chiarezza sul decesso del giovane. Intanto nella tarda serata di ieri sono giunti in città anche i genitori.