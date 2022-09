DRAMMA IN PAESE. Martina non ce l’ha fatta: è salita in cielo a soli 27 anni

Due settimane fa era stata colta da un malore improvviso

PIEDIMONTE MATESE – Martina Greco, 27 anni, non ce l’ha fatta: dichiaratala morte cerebrale. La giovane, di professione fisioterapista in una nota struttura a Teano, due settimane fa si era sentita male in seguito a una emorragia cerebrale mentre era in casa e si preparava a passare una serata spensierata in compagnia degli amici. Prelevata in eliambulanza e trasferita in struttura adeguata di Napoli, purtroppo però le sue condizioni sarebbero risultate molto gravi.