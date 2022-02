DRAMMA LAVORO Logista, il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero al sit-in dei dipendenti

Con il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, per esprimere la propria solidarietà alle maestranze: “Siamo già in un momento delicatissimo, si faccia di tutto per non aggravare la situazione”

MADDALONI “Non potevo far mancare la mia solidarietà e l’impegno del consiglio regionale. È una situazione paradossale che riguarda un’azienda sana dal punto di vista economico e delle commesse e che, invece, decreta un disagio tale da coinvolgere oltre 100 famiglie e, quindi, l’indotto”. Così Gennaro Oliviero, presidente dell’assemblea regionale campana, oggi a Maddaloni al sit-in permanente indetto dai sindacati contro la decisione della Logista, società di distribuzione di tabacco per conto dei Monopoli di Stato, di cessare la propria attività dal mese di ottobre prossimo. “Siamo in un momento già così delicato a causa della pandemia e della crisi del lavoro collegata, si deve fare di tutto – ha aggiunto Oliviero, accompagnato al sit-in dal sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo – per non aggravare la situazione”.