DRAMMA. Michele muore improvvisamente a 43 anni

TRENTOLA DUCENTA – Una morte improvvisa ha scosso la comunità di Trentola Ducenta. E’ morto a 43 anni Michele Maiorano, padre di famiglia. Ha avuto un malore nella sua casa di via Edison. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore di profondo dolore: “Accade sempre così una chiamata e ti dicono che è successo qualcosa di brutto, poi ti fermi a riflettere e pensi di come è strana la vita, tutto accade così velocemente che non hai il tempo di pensare a niente. Posso dire che ho conosciuto Michele Maiorano ed erano sempre grandi risate con lui, sento che qualcosa dentro di me è cambiato e voglio esprimere un pensiero, l’orgoglio va messo da parte, bisogna godersi le persone nel bene e nel male e Michele meritava di essere vissuto. Ciao SGUAIJAT spero di rivederti. “