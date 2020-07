SAN GREGORIO MATESE – E’ in coma farmacologico, il 60enne che nella giornata di ieri si è ribaltato con il suo quad a San Gregorio Matese. L’uomo era uscito per un giro tra le montagna, ma il mezzo lo ha tradito ribaltandosi sulle strade sconnesse montuose. Ora è in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Piedimonte Matese.