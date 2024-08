DRAMMA. Turista casertano muore in spiaggia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SESSA AURUNCA – Un turista casertano è morto ieri sulla spiaggia di Sperlonga, nota località turistica del basso Lazio.

Un malore improvviso per il 67enne che non gli ha lasciato scampo.

Dopo aver perso i sensi, l’uomo è stato prontamente soccorso dai presenti in spiaggia che hanno fatto di tutto per tenerlo in vita.

Trasportato d’urgenza in elicottero, il sessantasettenne è deceduto all’ospedale.