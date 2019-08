Ragazzo 17enne gravissimo, è stato operato. In ospedale anche una ragazza 16enne. Terribile incidente davanti al centro commerciale “Apollo”

CASAPULLA – Drammatico incidente, ieri sera verso le 23, davanti al centro commerciale Appia, lungo la Nazionale Appia a Casapulla.

Una Fiat Panda si è scontrata, per motivi ancora in corso di accertamento, contro uno scooter, sul quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza, lui S.G. 17enne e lei I.L. 16enne, entrambi di Curti. Da una prima ricostruzione sommaria e frutto della testimonianza di altri automobilisti, pare che la Panda, guidata da una donna, abbia svoltato senza mettere la freccia. Ma, ripetiamo, si tratta solo di voci assunte dalla strada.

Le condizioni del ragazzo sono parse immediatamente gravi al cospetto del personale del 118 immediatamente accorso sul luogo dell’incidente.

In pochissimi minuti l’ambulanza ha trasportato entrambi i feriti all’ospedale di Caserta. Il 17enne è entrato imemdiatamente in sala operatoria e le sue condizioni sono ancora gravi. Meglio è andata alla ragazza, la quale è ferita in più punti del corpo, ma le cui condizioni non destano preoccupazioni.