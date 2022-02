LE FOTO. Droga nel salone. ARRESTATO parrucchiere

SAN PRISCO – Un parrucchiere di San Prisco è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di CASERTA per la detenzione di 560 grammi di hashish all’interno del proprio salone. La scoperta è stata fatta nel corso delle ordinarie operazioni di ordine pubblico disposte dalla Questura di CASERTA sul rispetto dell’obbligo del green pass. Le Fiamme Gialle, insospettite dal comportamento del commerciante e dal forte odore di hashish all’interno del negozio, dopo aver regolarmente eseguito il controllo sulla corretta osservanza dell’obbligo del green pass, hanno perquisito l’esercizio commerciale trovando e sottoponendo a sequestro oltre 500 grammi di sostanza stupefacente, in parte suddivisa in panetti e in parte confezionata e pronta per la vendita e il consumo.

Il salone costituiva quindi una base logistica per lo spaccio di sostanze stupefacenti, lontano dal destare ogni sospetto. La perquisizione, che si è estesa anche all’auto del parrucchiere, ha permesso di trovare, al fianco del sedile di guida, un’ascia sottoposta anch’essa a sequestro. Il parrucchiere è stato arrestato per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione di arma bianca. Il gip di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.