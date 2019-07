Droga spacciata in piazza. Sentenza da rideterminare

SAN FELICE A CANCELLO – La Corte di Cassazione ha reso noti gli esiti dei ricorsi sullo spaccio di droga in Piazza Giovanni XXIII, dopo la sentenza d’Appello dell’8 febbraio 2018. Per Pasquale De Rosa la condanna è stata annullata, così come sono state annullate le sentenze di secondo grado per Paolo Houssari, Joseph Houssari, Antonio Palladino, Luigi De Lucia e Enzo Tramontano. Antonio Tramontano, Raffaele Piccirillo e Sergio Tardi dovranno pagare due mila euro di multa, in quanto i loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Queste le condanne rimediate in Appello. Per i due Houssari, Tramontano, Palladino e De Lucia si prospetta uno sconto di pena: Antonio Palladino 7 anni, Enzo Tramontano 9 anni, Antonio Tramontano 7 anni e 6 mesi,

Youssef Houssari un anno e 6 mesi, Raffaele Piccirillo 4 anni e 8 mesi, Paolo Houssari 4 anni 4, Francesco Russo 3 anni e 6 mesi, Sergio Tardi 3 anni, Luigi De Lucia 3 anni, Pasquale De Rosa, assolto.