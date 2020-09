Due LUTTI in pochi giorni. Comunità sotto shock

PARETE – (Lidia e Christian de Angelis) Due lutti in pochi giorni, sotto shock la comunità. Due importanti uomini del paese sono venuti a mancare prematuramente all’affetto dei propri cari e della comunità.

Si è spento lo stimato e noto cardiologo il dr Paolo Pezone, padre della dott ssa Amalia, un uomo di grande spessore umano e professionale, ha sempre curato tutti, con il sorriso e umanità, un medico eccezionale e scrupoloso, ha salvato la vita di tanti, la sua scomparsa addolora l’intera comunità, nonché il mondo medico. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per lo stimato medico, ecco cosa scrive Vincenzo D: “Un uomo di elevato stampo morale ed un medico capace e scrupoloso. Fa parte di quella schiera di persone che lasciano dietro di loro una meravigliosa scia di ricordi e resteranno per sempre un esempio di vita. Condoglianze ai familiari. R.i.p“.

Altro decesso che ha addolorato Parete è la scomparsa di Carlo Tambaro, fratello del dr Tambaro dermatologo, un uomo mite, simpatico e amico di tutti, molto conosciuto in paese, sempre socievole, disponibile, amico fedele e leale, che è venuto a mancare troppo presto, gettando tutti nel dolore e nello sconforto. Questo l’addio di una amica Marilena F: “Carlo Tambaro meglio Carlino t’ho voluto bene come una persona di famiglia. I miei ragazzi x qualunque cosa da sistemare anche i loro giochi contavano su di te e tu c’eri sempre. Sei stato un animo nobile io ti ho sempre voluto bene per me c’eri sempre. Spero che la tua bontà e il tuo altruismo verrà premiato dal Signore credo che ti abbia riservato un posto in Paradiso perché tu lo meriti. CARLINO MI MANCHERAI. RIP” .