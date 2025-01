Due operai cadono dal tetto del mobilificio: la corsa in ospedale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

FRIGNANO – Caduta da cinque metri di altezza da parte di due operai ieri mattina, a Frignano.

L’incidente si è registrato nel cantiere della manutenzione di un mobilificio e a restare feriti sono stati due operai, entrambi residenti nella vicina San Marcellino, di 59 anni.

La caduta, come detto, è avvenuta da un’altezza di 5 metri, ovvero dal tetto del capannone. I due operai sono stati trasportati in codice rosso in due ospedali differenti: l’ospedale Moscati di Aversa e il Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Fortunatamente, i due operai non sono in pericolo di vita.