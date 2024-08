E’ ai domiciliari, esce per bere una birra: ARRESTATO

Nel corso del controllo, nonostante fosse sprovvisto dei documenti di identità, è stato subito riconosciuto dai militari, già in altre occasioni impegnati nel controllo del rispetto degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria da parte del 24enne.

SAN NICOLA LA STRADA – Nonostante fosse ristretto ai domiciliari in San Nicola la Strada, il 24enne di Telese Terme, stava tranquillamente sorseggiando una birra seduto su un muretto a ben tre chilometri di distanza dall’abitazione dove era sottoposto alla misura cautelare per minacce ed atti persecutori.

È accaduto la notte scorsa quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, nel transitare in via Sandro Pertini a San Nicola la Strada, durante un servizio di controllo del territorio, si sono accorti che il giovane, alla loro vista ha assunto un atteggiamento guardingo e intollerante.

Nel corso del controllo, nonostante fosse sprovvisto dei documenti di identità, è stato subito riconosciuto dai militari, già in altre occasioni impegnati nel controllo del rispetto degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria da parte del 24enne.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di evasione.