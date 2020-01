E’ ai domiciliari ma esce di casa e fa esplodere la rissa nel locale: finisce in carcere 23enne

GRAZZANISE – E’ stato fermato dai carabinieri e condotto in carcere Antonio Santafata, 23 anni di Grazzanise. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari perché coinvolto in un’inchiesta sulla vendita di droga dello scorso dicembre. Inoltre, prima della retata di dicembre, Santafata era stato arrestato dai carabinieri per essere stato trovato con il fucile del nonno fuori ad un negozio nel centro cittadino e poi scarcerato pochi giorni dopo. La nuova misura cautelare, più restrittiva, è dovuta ad una rissa avvenuta l’8 gennaio scorso, quando il 23enne , dopo un diverbio in un locale, infatti con un cliente del locale al quale assestò alcuni calci e una testata. Le indagini portarono rapidamente alla sua individuazione, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti.