È ATTACCO TOTALE DEI LADRI. Tentano di colpire anche A SAN NICOLA in via Bronzetti, ma succede che…

Erano a bordo di una Golf…

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Un furto tentato in prima serata, con all’interno della abitazione gli stessi residenti. I balordi costretti alla fuga. Sul posto arriva la polizia, mentre i proprietari dello stabile in strada hanno tentato di farsi giustizia acciuffando i criminali. È accaduto in via Bronzetti. Secondo la prima ricostruzione, i criminali erano in tre. Si sono arrampicati al primo piano della palazzina, dall’esterno dello stabile. Quando i residenti dello stesso condominio si sono accorti di cosa stava accadendo, hanno immediatamente lanciato l’appello, costringendoli a scappare. Allertato il 113, i ladri sono scappati verso via Fuga e da qui si son perse le tracce.

Identificata l’autovettura sulla quale viaggiavano: una Golf blu, della quale è e stata rilevata anche la targa.

Purtroppo, quella dei furti resta una piaga nell’intera provincia di Caserta.