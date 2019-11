E’ BLACK FRIDAY. In fila all’alba per aspettare l’apertura dei negozi nei centri commerciali

MARCIANISE- E’ cominciato il black friday e già nella zona dei centri commerciali si registrano code lungo le strade circostanti. Stamattina circa 400 persone all’alba erano in fila fuori al Centro Commerciale Campania ad attendere l’apertura dei negozi. C’erano soprattutto giovani in attesa di accaparrarsi la nuova versione della Yeezy Boost 350, la scarpa disegnata dal rapper Kanye West per Adidas e che già all’apertura del punto vendita fece registrare una ressa incredibile. Stavolta sono disponibili solo 139 paia venduti a circa 200 euro.