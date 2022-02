E CHE E’, una catena di montaggio degli incarichi: prima della centrale nucleare, la pupilla di Giovanni Zannini aveva intascato altri 20mila euro per una consulenza regionale sui servizi sociali. E Pasquale Capriglione…

In calce all’articolo, l’atto di nomina che commentiamo facendo pubblica ammenda e chiedendo scusa a Pasquale Capriglione, che ora dovrà essere riabilitato anche dai magistrati della Dda i quali non avevano compreso a quello “modello ottimale” (quello messo a punto dalla Elia) si ispirasse il grande benefattore del welfare casertano

CASERTA/MONDRAGONE – Ahhhh, mo’ abbiamo capito a chi si ispira il modello dei servizi sociali, adottato da Pasquale Capriglione! Noi lo abbiamo capito, mentre quegli “ottusi” dei magistrati della Dda, obnubilati dal loro furore giustizialista non l’hanno capito affatto e addirittura, come successe al tempo di Galileo Galilei, hanno indagato pesantemente, addirittura ipotizzando reati di camorra, il reuccio incontrastato del welfare casertano, l’uomo del papillon e della solidarietà.

Il 5 giugno 2019 l’Ifel che sta per istituto per la finanza e l’economia locali che dovrebbe essere una fondazione dell’Anci, Associazione nazionale comuni d’Italia, ha conferito un incarico da 20mila euro ad Antonia Elia, per gli amici Tonia, che al tempo consolidava sempre di più il suo rapporto professionale con il consigliere regionale Giovanni Zannini, raggiunto da un vero e proprio colpo di fulmine per le competenze e la professionalità di questa dirigente che aveva avuto e forse aveva ancora al tempo, al timone della macchina amministrativa del comune di Mondragone, di cui Giovanni Zannini è sindaco di fatto.

Dunque, non solo l’osservatorio per la dismissione definitiva degli impianti della centrale nucleare del Garigliano (CLIKKA E LEGGI), non solo questo lauto compenso, ma un discorso che parte da lontano. Ed essendo, in tutta evidenza, noi non la conosciamo direttamente, ma atrraverso Giovanni Zannini e anche attraverso diverse foto di varia foggia, autoprodotte dalla medesima, una eccellenza nel suo settore professionale, spazia senza alcun problema dalal centrli nucleari ai servizi sociali.

Eh già, perchè l’incarico di consulenza, evidentemente perorato dallo stesso Zannini, ha riguardato – così leggiamo testualmente dall’atto amministrativo che pubblichiamo integralmente in calce a questo articolo – consulenza per svolgere una “funzione di analisi dei servizi sociali attualmente esistenti nella Regione Campania” con successiva “individuazione di un modello ottimale di gestione dei servizi sociali” e infine una ulteriore attività di “consulenza ed assistenza finalizzata alla diffusione del modello ottimale“.

Domanda: Antonia Elia, per gli amici Tonia, fa parte dello staff di Giovanni Zannini, dopo essere stata segretaria comunale a Mondragone? Sì, vi fa parte. Il gruppo di Giovanni Zannini che spesso e volentieri si ritrova in piacevoli serate celebrative e gaudenti, alle quali partecipa, così come abbiamo mostrato più volte nell’ormai famosa fotografia, scattata durante la festa dei 40 anni della ex consigliera comunale di Capua Nocerino, annovera Paquale Capriglione, come sua punta avanzata, come elemento catalizzatore di tante cose, come punto di riferimento delle attività dei servizi sociali nei comuni che Zannini controlla politicamente, Sparanise, Pignataro, lo stesso Mondragone e molti altri? Sì, l’annovera.

Se è vero com’è vero che, sorprendendoci ancor una volta, la segretaria comunale Antonia Elia, per gli amici Tonia, è una delle pochissime figure professionali della Campania a poter esercitare questa attività di consulenza, a poter fornire un ausilio di altra cognizione pe elaborare un nuovo modello strutturale, un nuovo modello organizzativo dei serizi sociali, visto e considerato che nella nota del documento che pubblichiamo c’è scritto chiaramente che nella fondazione non c’è una professionalità in grado di realizzare cotanto studio, dobbiamo concludere che la punta di diamante dell’area Zannini, cioè il citato Pasquale Capriglione, fondamentale ausilio nella scalata elettorale del consigliere regionale di Mondargone, ha realizzato parte di tutto ciò che ha realizzato ultimamente nei servizi sociali dei comuni e degli Ambiti comunali della provincia di Caserta, ispirandosi al modello messo a punto rapidamente dalla dottoressa Elia, il cui incarico, remunerato, ripetiamo, con 20mila euro, è durato dal giugno al dicembre 2019.

E allora, cari magistrati della Dda, ci dobibiamo disssociare dalla vostra indagine. Evidentemente, ciò che Capriglione fa soprattutto nei comuni dominati da Zannini, è troppo avanti, è troppo evoluto, è troppo innovativo, perchè tutti noi, ma voi in particolare, care toghe ficcanaso, possiamo comprendere.

Veramente stiamo vivendo un periodo della nostra vita professionale in cui, scherzi ed ironia a parte, ci troviamo di fronte a vicende che finanche noi che la sappiamo lunga e tante ne abbiamo viste, superano il limite di ogni decenza andando ad occupare un terreno sconosciuto a noi di CasertaCe che pure di politici, anzi, di presunti politici della gestione del potere ne abbiamo conosciuti a bizzeffe negli ultimi 20 anni.