CAPUA (red.cro.) – Grande tristezza per la famiglia Villani, storica per quanto riguarda la politica capuana. E’ morta a 96 anni la mamma di Adolfo, ex sindaco di Capua e consigliere regionale, e Maurizio, fondatore del movimento Capua 3 Luglio.

I funerali della signora Rosetta Villani verranno celebrati questo pomeriggio alle 18 nella chiesa Santi Filippo e Giacomo in via Ludovico Abenavolo a Capua.