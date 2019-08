E’ morto Salvatore Luise. Il Re dei latticini amico di Totò e di Maradona

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – A 64 anni è deceduto Salvatore Luise, il noto imprenditore caseario di Castel Volturno. Un cancro ha fiaccato il corpo dell’eredecaseificio “Luise”, fondato dal padre Antonio nel 1940, che per ubicazione e obbligatorietà di passaggio in direzione Roma, ha rappresentato un volano per l’economia casertana, divenendo abituale punto di sosta per personaggi dello spettacolo, capi di stato e calciatori.

Il “re dei latticini” è stato amico del grande principe della risata Totò, Eduardo e Peppino De Filippo, del calciatore Diego Armando Maradona. Salvatore Luise è stato anche costruttore e fondatore di “Radio Volturno”, da lui ideata e diretta.