È nato Filippo jr. Che gioia per nonno Filippo Mazzarella, galantuomo e grande medico

Gli auguri del direttore e dei collaboratori di Casertace

CASERTA – (g.g.) Tra Giorgio Bocca l’antitaliano e Gaber che quando non di sentiva italiano, si ricordava che, tutto sommato, per fortuna o purtroppo lo era. A questi grandi personaggi della nostra cultura, a ciò che scrivevano o che cantavano si associa il mio pensiero evocativo quando ho davanti la faccia ieratica di Filippo Mazzarella, grande medico, grande chirurgo e grande specialista dell’urologia. Lui vorrebbe una Caserta diversa e si arrabbia, sentendosi spesso un anticasertano alla maniera di Giorgio Bocca. Ma nel momento in cui li fa, dimostra di essere semplicemente un casertano galantuomo, che per fortuna o purtroppo lo è. E già, perché a Caserta i galantuomini ci sono, anche se da tempo non si vedono. Me lo garantisce Filippo e io gli credo perché lo conosco.

Lui è semplicemente un casertano anticiclico che non ha perso la speranza, visto che continua a combattere in ogni elezione amministrativa. Filippo è uno che ama il prossimo e dunque è una mosca bianca.

Ne dà dimostrazione ogni giorno nella sua professione medica.

E allora mi fa piacere occuparmi personalmente di un evento felice quanto rituale, della celebrazione di una nuova vita che nasce, un esercizio per cui, di solito, i direttori non si prodigano.

Ma Filippo Mazzarella lo merita perché è un anticasertano che cocciutamente vuol rimanere casertano nonostante tutte le prove, e lui lo riconosce, diano ragione a me e non a lui.

E dunque sarà felice Filippo di quel “nato a Caserta” che accompagnerà per tutta la vita la sua anagrafica, del piccolo Filippo, dato alla luce da sua figlia Rosiana con il naturale concorso del papà Davide Laudisio.

Una grande gioia che nonno Filippo condivide con sua moglie Marisa Brancato.

Inutile dire che a Filippo faccio grandi, grandissimi auguri a cui si associano tutti i collaboratori di Casertace.