E’ nato il nuovo circolo di FdI a CASERTA capoluogo. Coordinatrice cittadina Giovanna Petrenga

CASERTA – Il Coordinamento provinciale di Caserta rende noto che è stato ratificato il circolo di Fratelli d’ Italia della città di Caserta, con sede in Via Giannone n.44, a presiederlo sarà la coordinatrice cittadina senatrice Giovanna Petrenga, da oggi quindi tutti i residenti nella città di Caserta che vorranno aderire a Fratelli d’ Italia troveranno un punto di riferimento organizzato a livello cittadino .

A tal proposito il commissario provinciale Marco Cerreto : “ ringrazio la senatrice Petrenga per il lavoro svolto , non ostante gli impegni istituzionali che la vedono in questo particolare momento particolarmente impegnata nelle aule parlamentari, per aver raccolto le adesioni di molte donne e uomini della società civile e sono sicuro che questo sia solo l’inizio di una crescita esponenziale di vasta portata che vedrà il nostro partito crescere sempre di più nel capoluogo, che da oggi ha un punto di riferimento strutturato e organizzato in città, la senatrice Petrenga , coadiuvata dal consigliere Stefano Mariano e dagli altri esponenti storici del partito in città sapranno creare un direttivo capace di dare risposte concrete ai cittadini. Devo anche aggiungere che tutto il partito in provincia sta crescendo a vista d’occhio, dopo il circolo di Aversa, sono arrivate anche altre richieste di ratifica tra cui Casaluce, Villa Literno, Liberi, Casal di Principe, e si registrano sul portale nazionale tantissime adesioni singole di donne e uomini che vogliono dare il proprio contributo al partito di Giorgia Meloni, pur essendo in periodo di pandemia e con le restrizioni di mobilità si sono registrate negli ultimi 40 giorni più di 300 adesioni al partito, un motivo di grande soddisfazione per me e per tutta la classe dirigente di questa bellissima comunità che evidentemente anche con la quarantena non ha mai smesso di fare militanza, ed è solo l’inizio”