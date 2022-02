E’ titolare di una concessionaria di auto di lusso e “prende” il Reddito di Cittadinanza. 25enne rischia il processo

MARCIANISE – Il pubblico ministero del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Carmela D’Onofrio ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio ed è stata fissata anche l’udienza preliminare a carico di una 25enne di Marcianise, percettrice del Reddito di Cittadinanza. Il gup Rosaria Dello Stritto dovrà decidere se far partire il processo. La ragazza risultava titolare di una concessionaria e girava in Bmw. Ma non è tutto. G.F. (queste le iniziali della giovane) non aveva indicato, inoltre, nella richiesta del sussidio e secondo un dossier elaborato nel 2019 e nel 2020, la convivenza con il compagno che lavora regolamente, nè di aver acquistato auto di valore. Ora rischia il processo per aver presentato documenti falsi per ottenere il sussidio.