E’ un pescatore 38enne l’uomo trovato morto. Disposta l’autopsia

MADDALONI – (Lidia e Christian de Angelis) E’ un pescatore l’uomo trovato senza vita accanto ad un traliccio a Cervino. Francesco Iaderosa, 38 anni sposato con Angelica, e padre di un bambino di 3 anni, ieri si è tolto la vita. Franco era stato per lungo tempo un bravo pescatore, poi aveva perso il lavoro, da tempo cercava una alternativa per portare avanti la famiglia, ma senza successo, viveva a Messercola una frazione di Cervino, era originario come la moglie di Maddaloni. Il giovane padre dopo pranzo è uscito di casa e non vedendolo rientrare la moglie preoccupata lo ha cercato chiamandolo sul cellulare, ma nulla non rispondeva, così ha allertato i soccorsi e le autorità e nella serata è stato trovato il suo corpo senza vita. La terribile scoperta è stata fatta dai carabinieri della zona. I militari hanno informato il magistrato di turno del ritrovamento che ha disposto l’autopsia sul corpo trasferito a medicina legale dell’ospedale di Caserta, poi saranno celebrati i funerali. Sotto shock le due comunità.

Appresa la notizia numerosi i messaggi di cordoglio per il 38enne, questo quello commovente di un suo caro amico Domenico R “Erm com a 2 frat C sentem spis mi raccontavi mille problemi e mille volte ti ho detto vieni qui truvamm fatik nun ce pensa e problem pasn s risolvnHai voluto farli passare diversamente me distrut o cor!!M sent na merd a non essere potuto stare li capire cosa ti frullava nella testa x affrontare una cosa cosi brutta..Non dovevi farlo noooX giggi e tutti..Ma ora mai le fat s ti posso solo augurare un addio..Mi mancherai fratelloR. I. P”