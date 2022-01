È uscito in tutta Italia il libro “Napoli e il paradosso del calabrone” di Geo Nocchetti, noto giornalista Rai

È uscito in tutta Italia il libro “Napoli e il paradosso del calabrone” di Geo Nocchetti, noto giornalista e volto televisivo Rai.

“Napoli e il paradosso del calabrone” è una testimonianza d’amore per una città piena di contraddizioni, che l’autore – senza risparmiarsi in ironia pungente e critiche feroci – esalta, biasima, giustifica, abbandona. Dagli speranzosi ai rassegnati, dagli intellettuali ai Bebi, Napoli è costellata di figure che fanno, dicono, gesticolano, secondo un campionario piuttosto preciso e divertente per chi lo osserva da fuori, meno per chi vive quella realtà da dentro.

La fede religiosa e poi l’altra grande fede, il calcio, la canzone napoletana, la gastronomia, il gioco sono tutti insieme parte di un universo che non è cambiato poi così molto negli ultimi decenni – o perfino tre secoli – lasciando però anche il passo a una subcultura globalizzante che si confonde e fagocita quelle tradizioni di cui invece i napoletani vanno giustamente fieri. Questo libro è la storia di una città che è comunque un mondo a parte, da amare e da odiare al tempo stesso.