Eccellenza. La Sessana torna alla vittoria con doppietta di Signorelli. Al «Bisceglia» battuta 2-1 la Frocalcio.

SESSA AURUNCA / AVERSA (Pietro De Biasio) – Un colpo da tre punti per la Sessana di Antonio De Stefano, che ritrova la vittoria dopo sei giornate di digiuno e si rilancia nella corsa salvezza., la squadra di Sessa Aurunca batte la Frocalcio 2-1. Protagonista assoluto della sfida è Antonio Signorelli, autore di una doppietta decisiva che tiene vive le speranze gialloblù per un difficile cammino verso la permanenza in categoria.

La gara comincia con una Frocalcio intraprendente, determinata a sfruttare il fattore campo per portare a casa punti fondamentali. Nei primi venti minuti, la squadra guidata da Giacomo Pezzullo costruisce ma non concretizza, faticando a trovare varchi nella difesa ospite. Al 26’, la Sessana punisce alla prima vera occasione: un passaggio preciso mette Signorelli davanti al portiere, e l’attaccante non perdona, firmando l’1-0.

La Frocalcio accusa il colpo ma tenta di reagire: al 36’, Salvatore Sandomenico ci prova con una conclusione potente dalla distanza, che però finisce alta. Nella seconda frazione di gioco, la Frocalcio alza il ritmo e reclama per un presunto fallo da rigore non concesso al 50’, episodio che scatena le proteste dei padroni di casa. Spinta dal tifo, la squadra gialloblù sfiora il pari al 70’ con Samuele D’Agosto, il cui tiro potente viene respinto da un portiere gialloblù in giornata di grazia.

Nel finale, i padroni di casa cedono all’assalto ospite: un pallone mal gestito dalla difesa al 90’ permette a Signorelli di siglare il 2-0 con un destro preciso dal limite dell’area. La rete di Roberto Salma al 92’, arrivata con una zampata da opportunista, è solo una consolazione per i padroni di casa, ormai senza più tempo per completare la rimonta. Con questa vittoria, la Sessana sale a quota 12 punti, superando momentaneamente la zona playout. La Frocalcio resta penultima a 6 punti, con un cammino sempre più in salita e la necessità di invertire la rotta nelle prossime giornate. La lotta salvezza è ancora lunga, ma per entrambe le squadre ogni punto sarà decisivo.