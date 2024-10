Eccellenza Molise. Boys Vairano ancora ko: vince il Castel Di Sangro 4-2

Agli uomini di Scalera non basta una buona prima frazione e il doppio vantaggio. I padroni di casa in rimonta si aggiudicano l’intera posta in palio.

VAIRANO PATENORA / CASTEL DI SANGRO (Pietro De Biasio) – Si è disputata ieri la quinta giornata del Campionato di Eccellenza Girone unico Molise. La Boys Vairano ha affrontato il Castel di Sangro presso il Campo Sportivo Comunale di Cerro al Volturno (IS). Una Boys dal doppio volto, come Dottor Jekyll e Mister Hyde. Dopo un primo tempo molto incisivo, in cui la squadra allenata da Andrea Scalera chiude i primi 45 minuti avanti di due reti, la ripresa ha visto una trasformazione dei rossoblù. Nella ripresa infatti il Castel di Sangro di mister Alberto

riesce non solo a colmare il divario, ma a ribaltare completamente il risultato, segnando ben quattro gol e lasciando i vairanesi straniti ed incapaci di reagire. La squadra rossoblù con un’ottima organizzazione difensiva e un attacco brillante, riesce a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio con le reti di

«Abbiamo giocato esattamente come preparato, controllando il gioco e limitando le loro offensive», ha dichiarato mister Scalera, evidenziando la solidità della sua squadra, composta in gran parte da giovani. Nonostante le assenze pesanti, tra cui quella di Valter Ricci e Marco Di Baia, i rossoblù hanno retto bene, concedendo poco ai padroni di casa. Il secondo tempo ha visto una trasformazione drammatica. Dopo soli dieci minuti, una deviazione sfortunata ha riaperto il match per il Castel Di Sangro, portando il punteggio sul 2-1. Il pareggio è arrivato in modo controverso: un gol segnato da un giocatore in evidente fuorigioco, che ha lasciato mister Scalera molto amareggiato. Da quel momento, la Boys Vairano ha faticato a mantenere la concentrazione.

Nonostante alcune buone occasioni, il Castel di Sangro ha preso il sopravvento, segnando il terzo e il quarto gol e ribaltando il risultato in modo decisivo. Al termine della partita, Scalera ha espresso la sua preoccupazione per la posizione in classifica della sua squadra: «Non ci aspettavamo di trovarci in questa situazione. Abbiamo giocato alla pari per settanta minuti, ma stiamo subendo troppe reti. Dobbiamo continuare a lavorare e non snaturare il nostro progetto». Con un’emergenza totale la Boys Vairano non riesce a ritrovare la vittoria ma avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più.