Ecco chi è il 40enne trovato morto in bagno. ADDIO LUCA

ROCCA D’EVANDRO (Lidia e Christian de Angelis) Ecco chi è il 40enne morto mentre era in bagno. Si tratta del conosciuto e apprezzato Luca Rafeli di 40 anni, originario di Sant’Ambrogio sul Garigliano provincia di Frosinone, ma residente a Rocca d’Evandro.

L’uomo viveva con la moglie e il figlioletto piccolo, stanotte si è alzato per andare in bagno, e non vi ha fatto più ritorno, i familiari lo hanno raggiunto e hanno visto che l’uomo giaceva in terra senza dare segni di vita, immediata la richiesta dei soccorsi che sono giunti sul posto constatando il decesso, sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

Il corpo come disposto dalle Autorità è stato trasferito a medicina legale dell’ospedale di Cassino competente per territorio, e sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca. Pare che il decesso sia da attribuire a un malore fatale. Sotto shock le comunità. Dopo gli accertamenti la salma sarà restituita ai familiari per i funerali.