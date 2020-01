Ecco chi è la donna trovata morta nel suo appartamento a S.CIPRIANO

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Ecco chi è la donna trovata senza vita in casa per un malore (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO), è Marika Petronela Hulpoi. La donna originaria di Simeria in Romania, era molto conosciuta ed apprezzata in paese, una onesta lavoratrice, sempre solare e gentile, lascia il figlio Craciunesc Paul-Adrian che vive a Simeria.

La 50enne è stata trovata senza vita all’interno del proprio appartamento in via Roma, intorno alle 22 dopo che non rispondeva al telefono e al citofono, per cui persone a Lei vicine preoccupate avevano chiesto aiuto ai soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti per la donna era troppo tardi; non vi è statao più nulla da fare, era deceduta, la causa è da attribuire a un malore che non le ha dato scampo. Sotto shock la comunità, che solo pochi giorni fa aveva subito la perdita del giovane Michele Diana, 31enne suicida alla stazione. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la 50enne Marika.