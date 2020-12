Ecco chi sostituirà il cardinale Crescenzo Sepe: arriva dalla diocesi di Cerreto-Sant’Agata (VALLE DI MADDALONI) il nuovo arcivescovo di Napoli

CASERTA – Cinquantasei anni, calabrese, nominato vescovo per la prima volta 3 anni fa, quando gli fu assegnata la diocesi di Cerreto-Sant’Agata dei Goti che ancora oggi amministra e di cui ricordiamo, fa parte anche qualche altro centro della provincia di Caserta: cioè Valle di Maddaloni e Gioia Sannitica con le sue frazioni. Domenico Battaglia è il nuovo arcivescovo di Napoli, sostituirà Crescenzio Sepe il quale si ritira per il raggiungimento del limite di età.

Battaglia appartiene a quel clero molto legato ai temi sociali, progressisti, dicono alcuni di sinistra, che probabilmente il pontificato di Papa Francesco vuole valorizzare perché affini alla sensibilità di un pontefice che però ha anche il problema di svecchiare da un lato e scegliere con cura le persone giuste in un momento in cui la chiesa, e soprattutto il Vaticano, vengono scosse da diversi scandali sia di tipo sessuale, legati purtroppo all’antica tara della pedofilia, ma anche di tipo economico come hanno dimostrato anche gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il cardinale sardo Angelo Becciu.