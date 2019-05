ELEZIONI. AFFLUENZA ORE 23 E PRIMI SONDAGGI NAZIONALI. I 104 comuni delle Europee. Lega primo partito in Italia, dietro sfida M5S-PD

CASERTA – Le 23 sono passate e abbiamo i primi dati nazionali, i primi exit poll sul voto per le elezioni europee di oggi, 26 maggio.

Per distacco, la Lega è il primo partito in Italia con una percentuale che potrebbe variare dal 27% al 30%. La sorpresa arriva sulla seconda piazza perché il dato fornito da Swg dà come piazzato meglio il Partito Democratico rispetto al Movimento 5 Stelle, un range del 21%-24% per i dem, mentre i grillini leggermente sotto, al 20%-23%.

I due partiti che chiudono la top 5 sono Forza Italia, in una forbice del 8.5/10.5% e Fratelli d’Italia al 4.5/6.5%.

Qui sotto, invece, i dati dell’affluenza di tutti i comuni della nostra provincia