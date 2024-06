ELEZIONI AL BUIO. Ad AVERSA voto senza pace: salta anche la corrente

AVERSA – Pesanti accuse di voto di scambio, quella stranezza delle tessere denunciate come scomparse e richieste tutte al comune da una sola persona delegata, anzi più persone delegate e candidati al consiglio comunale, e stasera il blackout.

Non c’è pace ad Aversa rispetto a questo voto per le europee, ma soprattutto per le elezioni amministrative.

A poche ore dalla chiusura dei seggi, infatti, in una scuola di via Fermi, sede elettorale, sei stato un blackout e la struttura è rimasta senza corrente.

Le forze dell’ordine hanno fatto uscire tutti, compresi scrutatori, fino a che il guasto non è rientrato. A quanto pare, in considerazione del fatto che non ci sono stati considerevole ritardi dopo il blackout, le operazioni di voto sono coltivate sono finite comunque alle 23.