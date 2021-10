ELEZIONI COMUNALI. Il 7 novembre tocca ad ORTA DI ATELLA

ORTA DI ATELLA – Archiviato il ballottaggio nel capoluogo Caserta e, già da due settimane, le amministrative in altri 30 comuni della provincia, all’appello manca solo Orta di Atella. La città dell’Agro aversano è l’unica ancora in campagna elettorale. Andrà al voto il 7 novembre, assieme ai comuni sciolti per camorra.

La città, per anni devastata dalla speculazione edilizia e dalla mano della criminalità organizzata, torna al voto dopo due anni dallo scioglimento dell’amministrazione comunale per “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali”. Orta che, fino a pochi giorni dalla presentazione delle liste, non aveva candidati alla carica di sindaco. Il 7 novembre saranno in due a sfidarsi: Vincenzo Gaudino e Gianfranco Arena. Entrambi lavorano per tentare una vittoria al primo turno. A dicembre, invece, sarà toccherà alle elezioni provinciali.